США обвинили Китай в препятствии созданию вакцины от коронавируса
Сенатор считает, что КНР не хочет, чтобы США, Англия и Европа оказались первыми в разработке эффективного препарата
Американский сенатор заявил, что Китай пытается помешать разработке вакцин западными странамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Китай пытается помешать разработке вакцины от коронавируса Великобританией, Европой и Штатами, считает сенатор-республиканец Рик Скотт. Бывший губернатор штата Флорида также считает, что Пекин выступает противником США и демократических государств.
- Нам необходимо получить вакцину. К сожалению, у нас есть свидетельства того, что коммунистический Китай пытается саботировать или замедлить наши усилия в этой области, - заявил политик в эфире телеканала BBC.
Сенатор также отметил, что эта информация получена от разведывательного сообщества США.
ИСТОЧНИК KP.RU