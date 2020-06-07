США обвинили Китай в препятствии созданию вакцины от коронавируса

7 Июнь 2020 2020-06-07T22:03:02+03:00

Сенатор считает, что КНР не хочет, чтобы США, Англия и Европа оказались первыми в разработке эффективного препарата

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Китай пытается помешать разработке вакцины от коронавируса Великобританией, Европой и Штатами, считает сенатор-республиканец Рик Скотт. Бывший губернатор штата Флорида также считает, что Пекин выступает противником США и демократических государств.

- Нам необходимо получить вакцину. К сожалению, у нас есть свидетельства того, что коммунистический Китай пытается саботировать или замедлить наши усилия в этой области, - заявил политик в эфире телеканала BBC.

Сенатор также отметил, что эта информация получена от разведывательного сообщества США.

ИСТОЧНИК KP.RU