В Берлине арестовали российского диджея

8 Июнь 2020 2020-06-08T00:59:37+03:00

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В Берлине по запросу США арестовали российского диджея Дениса Казначеева. Американская сторона требует от Германии экстрадиции музыканта в связи с обвинением его в отмывании денег и мошенничестве в интернете.

- Семь дней назад известный российский музыкант и диджей Денис Казначеев был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США, - написано в посте на странице музыканта в Фейсбуке.

На официальной странице Казначеева в Вконтакте сообщается, что русский музыкант получил большое признание и стал известным как участник «минимал техно». На то момент о был участником дуэта EASY CHANGES, который собрал внушительное количество поклонников с 2007 года. Поводом для этого послужили выпускаемые релизы, в том числе выпускаемые на их собственном лэйбле Nervmusic.

ИСТОЧНИК KP.RU