2020-06-08T03:48:23+03:00
Экономика

Цена на нефть Brent возросла

Стоимость фьючерса превысила отметку в 43 доллара впервые с 6 марта
Юлия КЕКОВА
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Цены на нефть Brent возрослаЦены на нефть Brent возрослаФото: REUTERS
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Цена нефти Brent превысила отметку в 43 доллара впервые с 6 марта 2020 года. В целом стоимость фьючерса с поставкой в августе на лондонской бирже ICE выросла на 1,7 процента, свидетельствуют данные торгов.

Тем временем, нефть марки WTI торговалась на уровне 40,22 долларов за баррель, что на 1,7 процента выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ОПЕК+ на заседании 6 июня в формате видеоконференции министры приняли решение поддержать самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти еще в течение одного месяца, то есть до конца июля текущего года.

Отмечалось, что несмотря на беспрецедентные ограничения, Россия и Саудовская Аравия настояли на полном соблюдении достигнутых договоренностей всеми странами-участницами нефтяного альянса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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