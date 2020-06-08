В России ученые создали первую в мире модель посттравматического расстройства

8 Июнь 2020 2020-06-08T06:37:12+03:00

Новшество поможет при создании лекарства от этой болезни

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Российские ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали первую в мире экспериментальную модель тяжелого психического состояния человека - посттравматического расстройства (С-ПТСР)

Благодаря разработке подобной модели специалистов это поможет ученым создать и протестировать лекарства для лечения заболевания. Отмечается, что расстройство может возникнуть у человека из-за мощного негативного события, которое оказывает серьезное влияние на психику. Об этом сообщается в научном журнале Psychoneuroendocrinology.

При этом события могут быть абсолютно разными, в том числе ситуация угрозы для жизни, получение серьезного увечья или сексуальное насилие.

Сообщается, что человек со сложным ПТСР подвергался влиянию какого-либо травмирующего события на протяжении длительного времени. Как, например, в случае домашнего насилия.

ИСТОЧНИК KP.RU