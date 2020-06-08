Треть россиян не отказались от планов на летний отпуск из-за пандемии

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:12:21+03:00

Тогда как 20 процентов опрошенных признались, что пандемия заставила их отменить планы

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Россиян, которые не стали отказываться от отпуска летом больше, чем изменивших планы. Такие данные приводят аналитики сервиса Работа.ру, результаты опроса публикует РИА Новости.

Около 20 процентов опрошенных заявили, что вынуждены были отменить запланированное на 2020 год путешествие и вообще останутся дома, еще 38% коронавирус не помеха и они уже летом отправятся туда, куда собирались.

Больше 60 процентов признались, что пандемия все-таки заставила вносить коррективы в отпускные планы, в том числе менять направление, время отдыха.

- Из-за распространения коронавируса по всему миру 30% респондентов отменили поездки за границу, а 25% опрошенных отказались и от поездок по России,- приводят данные опроса социологи.

ИСТОЧНИК KP.RU