2020-06-08T09:06:19+03:00
Происшествия

Стрельба из окна в Москве: Возбуждено дело о о посягательстве на жизнь сотрудника полиции

Ранее в СК открыли дела по факту покушения на убийство и хулианстве
Юлия САЛЬНИКОВА
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Возбуждено уголовное дело по трем статьямВозбуждено уголовное дело по трем статьямФото: Михаил ФРОЛОВ
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По факту стрельбы в Москве возбуждено третье уголовное дело: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Кроме того, стрелка из пятиэтажки на улице Строителей подозревают в покушении на убийство и хулиганстве.

Напомним, в ночь на 8 июня мужчина достал свое охотничье ружье и стал палить из окна квартиры по соседям. Ранены два человека, мужчина и женщина, их на "скорой" увезли в больницу. По одной из версий, целился стрелок не в людей, а в паркующуюся во дворе машину. Теперь в этом будут разбираться следователи.

- При проведении операции по его задержанию, мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие, - сообщают в Следственном комитете.

Стрелку 50 лет, по версии очевидцев, в тот вечер мужчина был сильно пьян. Его отправили на экспертизу.

Мужчина, устроивший стрельбу на юго-западе Москвы, задержан.Об этом сообщило ГУ МВД России по Москве

ИСТОЧНИК KP.RU

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