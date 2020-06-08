Стрельба из окна в Москве: Возбуждено дело о о посягательстве на жизнь сотрудника полиции
По факту стрельбы в Москве возбуждено третье уголовное дело: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Кроме того, стрелка из пятиэтажки на улице Строителей подозревают в покушении на убийство и хулиганстве.
Напомним, в ночь на 8 июня мужчина достал свое охотничье ружье и стал палить из окна квартиры по соседям. Ранены два человека, мужчина и женщина, их на "скорой" увезли в больницу. По одной из версий, целился стрелок не в людей, а в паркующуюся во дворе машину. Теперь в этом будут разбираться следователи.
- При проведении операции по его задержанию, мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие, - сообщают в Следственном комитете.
Стрелку 50 лет, по версии очевидцев, в тот вечер мужчина был сильно пьян. Его отправили на экспертизу.
Мужчина, устроивший стрельбу на юго-западе Москвы, задержан.Об этом сообщило ГУ МВД России по Москве
ИСТОЧНИК KP.RU