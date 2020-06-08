Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. В понедельник 8 июня он проводит совещание с вице-премьерами, главной темой стала ситуация с коронавирусом, в том числе, вопрос снятия режима ограничений и возвращение к внутреннему туризму.
- Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений,- приводит его слова Интерфакс.
Премьер заявил, что многие россияне хотят путешествовать внутри страны и ждут, когда это станет возможно. Одним из наиболее востребованных регионов у путешественников является Крым, но пока власти из-за ситуации с коронавиурсом, требуют помещать всех прибывших в обсервацию, то есть карантин.
Не исключено, что возрождать туризм будут в условиях масочного режима.
Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.
ИСТОЧНИК KP.RU