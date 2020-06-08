8 Июнь 2020 2020-06-08T11:53:41+03:00

Россия вышла на плато по коронавирусу, но возвращаться к путешествиям будут с соблюдением масочного режима

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. В понедельник 8 июня он проводит совещание с вице-премьерами, главной темой стала ситуация с коронавирусом, в том числе, вопрос снятия режима ограничений и возвращение к внутреннему туризму.

- Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений,- приводит его слова Интерфакс.

Премьер заявил, что многие россияне хотят путешествовать внутри страны и ждут, когда это станет возможно. Одним из наиболее востребованных регионов у путешественников является Крым, но пока власти из-за ситуации с коронавиурсом, требуют помещать всех прибывших в обсервацию, то есть карантин.

Не исключено, что возрождать туризм будут в условиях масочного режима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783710" frameborder="0"></iframe> Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU