2020-06-08T11:53:41+03:00
Общество

Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон

Россия вышла на плато по коронавирусу, но возвращаться к путешествиям будут с соблюдением масочного режима
Юлия САЛЬНИКОВА
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Михаил МишустинМихаил МишустинФото: REUTERS
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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. В понедельник 8 июня он проводит совещание с вице-премьерами, главной темой стала ситуация с коронавирусом, в том числе, вопрос снятия режима ограничений и возвращение к внутреннему туризму.

- Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений,- приводит его слова Интерфакс.

Премьер заявил, что многие россияне хотят путешествовать внутри страны и ждут, когда это станет возможно. Одним из наиболее востребованных регионов у путешественников является Крым, но пока власти из-за ситуации с коронавиурсом, требуют помещать всех прибывших в обсервацию, то есть карантин.

Не исключено, что возрождать туризм будут в условиях масочного режима.

Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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