Из-за акций против расизма изменили язык программирования Go: вместо blacklist будет blocklist
После накрывшей США волны протестов из-за прав афромериканцев "подчищать" слова вынуждены даже программисты. Теперь использовать термины, где упоминается "black" (черный) или "slave" (раб) неполиткорректно и опасно, может кому-то не понравится и придется в лучшем случае извиняться. Поэтому в язык программирования Co внесли изменения.
Термин blacklist заменили на blocklist, уходят термины master/slave (хозяин/раб).
- Понятно, что есть люди, которых такие термины обижают и заставляют чувствовать себя нежеланными по историческим и социальным причинам. Этого достаточно, чтобы заменить их,- написал написал автор коммита Филиппо Валсорда, руководитель отдела криптографии и безопасности в отделе разработки языка Go в компании Google.
Есть у переименования, по его мнению, и другая причина - allowlist и blocklist более понятны, чем whitelist и blacklist.
Протесты в США началась после смерти темнокожего американца по имени Джордж Флойд. Он задохнулся из-за удушающего приема, который применили полицейские. Вслед за американцами акции устроили в городах Европы и Латинской Америке.
ИСТОЧНИК KP.RU