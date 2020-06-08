2020-06-08T12:37:01+03:00
Общество

Из-за акций против расизма изменили язык программирования Go: вместо blacklist будет blocklist

Программисты вынуждены быть аккуратнее, чтобы не нарваться на критику борцов за права афроамериканцев
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Протесты в США повлияли даже на язык программированияПротесты в США повлияли даже на язык программированияФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

После накрывшей США волны протестов из-за прав афромериканцев "подчищать" слова вынуждены даже программисты. Теперь использовать термины, где упоминается "black" (черный) или "slave" (раб) неполиткорректно и опасно, может кому-то не понравится и придется в лучшем случае извиняться. Поэтому в язык программирования Co внесли изменения.

Термин blacklist заменили на blocklist, уходят термины master/slave (хозяин/раб).

- Понятно, что есть люди, которых такие термины обижают и заставляют чувствовать себя нежеланными по историческим и социальным причинам. Этого достаточно, чтобы заменить их,- написал написал автор коммита Филиппо Валсорда, руководитель отдела криптографии и безопасности в отделе разработки языка Go в компании Google.

Есть у переименования, по его мнению, и другая причина - allowlist и blocklist более понятны, чем whitelist и blacklist.

Протесты в США началась после смерти темнокожего американца по имени Джордж Флойд. Он задохнулся из-за удушающего приема, который применили полицейские. Вслед за американцами акции устроили в городах Европы и Латинской Америке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Премьер Армении Никол Пашинян вылечился от коронавируса
Собственники дойных коров в Чувашии получат субсидии из регионального бюджета
В Госдуме отметили важность законопроекта о почасовой оплате труда
Россия открывает границы: Мишустин назвал, кому можно выезжать за рубеж
Путин в курсе ситуации со снятием с эфира передачи Михалкова про чипирование
Песков рассказал о возобновлении авиасообщения с другими странами
Из-за акций против расизма изменили язык программирования Go: вместо blacklist будет blocklist
Эксперт: коронавирус может вызвать рост преступности среди мигрантов
Зеленский хочет закрепить в законе статус первой леди
В СПЧ призвали объяснить влияние дезинфицироющих средств на природу и человека
С 1 июля туристам разрешат отдыхать по всей России
Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон
Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за "Северного потока-2"
Психолог МЧС рекомендует не торопиться с разводом сразу после самоизоляции
В России от коронавируса умерли 112 человек за сутки
В Москве умер стрелявший из окна по соседям мужчина
В Госдуме предлагают освободить часть абитуриентов от оплаты общежитий
Названы главные разносчики коронавируса
Стрельба на улице Строителей в Москве: установлен тип оружия
Украинцы попросили Зеленского запретить чипирование людей
В Китае испытывают препарат, который может быть лекарством и одновременно вакциной от коронавируса
Появилось видео наезда машины на толпу протестующих в Сиэтле
Сеть 3G может исчезнуть в России в ближайшие пять лет
Врач рассказала, можно ли делать прививки детям после короавируса