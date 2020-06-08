Из-за акций против расизма изменили язык программирования Go: вместо blacklist будет blocklist

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:37:01+03:00

Программисты вынуждены быть аккуратнее, чтобы не нарваться на критику борцов за права афроамериканцев

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После накрывшей США волны протестов из-за прав афромериканцев "подчищать" слова вынуждены даже программисты. Теперь использовать термины, где упоминается "black" (черный) или "slave" (раб) неполиткорректно и опасно, может кому-то не понравится и придется в лучшем случае извиняться. Поэтому в язык программирования Co внесли изменения.

Термин blacklist заменили на blocklist, уходят термины master/slave (хозяин/раб).

- Понятно, что есть люди, которых такие термины обижают и заставляют чувствовать себя нежеланными по историческим и социальным причинам. Этого достаточно, чтобы заменить их,- написал написал автор коммита Филиппо Валсорда, руководитель отдела криптографии и безопасности в отделе разработки языка Go в компании Google.

Есть у переименования, по его мнению, и другая причина - allowlist и blocklist более понятны, чем whitelist и blacklist.

Протесты в США началась после смерти темнокожего американца по имени Джордж Флойд. Он задохнулся из-за удушающего приема, который применили полицейские. Вслед за американцами акции устроили в городах Европы и Латинской Америке.

ИСТОЧНИК KP.RU