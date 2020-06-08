В Госдуме отметили важность законопроекта о почасовой оплате труда

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:19:08+03:00

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Идея законопроекта о введении в России минимального почасового размера оплаты труда обсуждается уже давно. Однако именно сейчас она становится актуальна, как никогда. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он отметил, что законопроект поможет защитить тех, в частности, тех, кто в период пандемии оказался задействован в удаленной работе или перешел в разряд самозанятых.

«Если разбить действующую минимальную оплату труда на почасовую, то получается, что она зависит от региона: от 60 до 90 рублей. Мы считаем, что это крайне мало. Если мы всё-таки установим минимальную почасовую оплату труда, то тогда работник будет защищён и будет за меньшее количество часов получать более честную заработную плату», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее депутаты разработали законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда. Согласно инициативе, этот норматив будет приниматься при заключении срочного договора на условиях неполного рабочего дня. Минимальной ставкой за один рабочий час может стать сумма 150 рублей, передает сайт NEWS.Ru.

ИСТОЧНИК KP.RU