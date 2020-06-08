2020-06-08T18:07:38+03:00
Общество

Россиян предупредили о жаре в 40 градусов

Самые высокие температуры будут в Астрахани и Ставрополье
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Россиян предупредили о жаре в 40 градусовРоссиян предупредили о жаре в 40 градусовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Россию наконец-то пришло настоящее лето, однако далеко не все этому рады. С 8 по 12 июня в некоторых регионах страны установится прямо аномальная жара с температурой под 40 градусов.

Основной удар придется на юг Европейской территории России. В Волгоградской области максимальная температура днем составит 30 - 35°С, что на 6–9°С выше нормы. Еще жарче будет в Астрахани, где воздух прогреется до 42°С.. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае ожидается 30- 35°С, в отдельные дни на Ставрополье поднимется до 39°С.

Жаркая погода ожидается и на всей территории Центрального федерального округа. Среднесуточная температура будет на 4-6 градусов выше нормы, а максимум составит 31°С, на юге округа - 35°С.

Примерно такая же ситуация в Северо-западном округе.

- в Архангельской области максимальная температура днем составит 27-32°С; в Вологодской области - 26-31°С; в Ленинградской - 24 - 30°С; в Новгородской и Псковской областях - 26… 32°С, - передает пресс-служба Росгидромета.

Аномальной жары не избегут и жители Уральского Федерального округа. Там температура поднимется до 29-34°С, что на 6–9°С выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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