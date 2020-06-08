2020-06-08T19:28:02+03:00
Коронавирус Covid-19

ВЦИОМ: Тревога из-за коронавируса в России снижается

При этом женщины остаются более тревожными, чем мужчины
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Глава ВЦИОМ: тревога из-за коронавируса в России снижаетсяГлава ВЦИОМ: тревога из-за коронавируса в России снижаетсяФото: Иван МАКЕЕВ
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Тревога из-за коронавируса в России снижается, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Он пояснил, что люди уже гораздо меньше беспокоятся из-за инфекции, спокойно выходят гулять и стремятся поскорее вернуться к нормальной жизни.

- Я подчеркиваю, что они гуляют. Не работают, а гуляют. То есть они расслабляются, пытаются вернуться к прежней жизни, даже если это в целом невозможно. Все наши замеры показывают, что число тревожных людей снижается, но от очень высокого уровня, - сказал Федоров в эфире программы НеФантастика на радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что женщины остаются более тревожными, чем мужчины. Кроме того, беспокойство демонстрируют люди предпенсионного возраста, которым 45-59 лет. Пенсионеры же, напротив, гораздо менее тревожны.

Федоров добавил, что сейчас людей больше тревожит не сам коронавирус, а те материальные потери и издержки, которые они понесли из-за пандемии.

- Ключевая область тревожности тоже смещается от эпидемиологических материй к вопросам материального, экономического характера, всевозможных издержек социально-экономического толка, - пояснил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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