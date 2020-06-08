Мария Захарова рассказала, сколько россиян вернулись домой во время пандемии

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:48:48+03:00

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В эфире Радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о процессе возвращения россиян на родину.

Дипломат сообщила, что больше всего сограждан, кто просит экстренную помощь по выезду, по-прежнему находится в юго-восточной Азии, а также в США и Латинская Америка. По словам Захаровой, на данный момент идет сложнейшая операция, и ведомство приступило «к долгожданной и сложной фазе: разгрузке Латинской Америки».

«Правительство выделило средства для обеспечения такой работы. Кроме того, у нас были гуманитарные места - для тяжелобольных людей, многодетных, матерей с грудными детьми», - рассказал она.

Представитель МИД сообщила, что 95-97% организованных туристов вывезли еще в конце марта-начале апреля, дальше шла речь о самоорганизованных туристах, студентах. «Помимо тех 30 тысяч которые были в начале апреля, и которых вывезли, каждый день добавлялись сотни человек, которые раньше ждали открытия регулярных рейсов, но не дождались», - отметила Захарова.

Она пояснила, что в сложившихся условиях туристы не имеют логистических возможностей самостоятельно вернуться на родину, поскольку нет регулярного авиасообщения. «И эти три месяца - проведение такой спецоперации. Она проходила в несколько этапов. Всего более 240 тысяч россиян вернулось с марта», - добавила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU