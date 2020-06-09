Власти КНДР отказались от любых переговоров с Южной Кореей

9 Июнь 2020 2020-06-09T00:48:28+03:00

Представители Южной Кореи отметили, что "межкорейские отношения привели к конечной точке"

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Власти КНДР больше не намерена ничего обсуждать с властями Южной Кореи.

Сообщается, что Пхеньян "выключит" все линии связи с Сеулом. Представители Южной Кореи отметили, что "межкорейские отношения привели к конечной точке".

- Мы пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсуждать за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими только разочарование, - говорится в сообщении северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

ИСТОЧНИК KP.RU