2020-06-09T00:48:28+03:00
В мире

Власти КНДР отказались от любых переговоров с Южной Кореей

Представители Южной Кореи отметили, что "межкорейские отношения привели к конечной точке"
Юлия КЕКОВА
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Власти КНДР больше не намерена ничего обсуждать с властями Южной Кореи.

Сообщается, что Пхеньян "выключит" все линии связи с Сеулом. Представители Южной Кореи отметили, что "межкорейские отношения привели к конечной точке".

- Мы пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсуждать за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими только разочарование, - говорится в сообщении северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

ИСТОЧНИК KP.RU

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