В Москве отменили пропуска и самоизоляцию
Москва постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни. Со вторника, 9 июня, в столице отменены цифровые пропуска, обходимые для передвижения погоду, и режим самоизоляции граждан.
по словам мэра Москвы Сергея Собянина, теперь все жители столицы могут свободно передвигаться, гуляя на улице или направляясь по своим делам.
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ИСТОЧНИК KP.RU