В Москве отменили пропуска и самоизоляцию

9 Июнь 2020 2020-06-09T03:37:54+03:00

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Москва постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни. Со вторника, 9 июня, в столице отменены цифровые пропуска, обходимые для передвижения погоду, и режим самоизоляции граждан.

по словам мэра Москвы Сергея Собянина, теперь все жители столицы могут свободно передвигаться, гуляя на улице или направляясь по своим делам.

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ИСТОЧНИК KP.RU