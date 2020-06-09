Врач рассказала о скрытой угрозе мороженого

9 Июнь 2020 2020-06-09T06:50:32+03:00

Стало известно, кому нельзя есть мороженое

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Любимое с детства для многих россиян лакомство - мороженое - может нанести вред организму человека.

Обуславливается, по мнению врача-терапевта Ольги Кашубиной, это не только тем, что десерт холодный, но и из-за большого содержания сахара в нем.

- Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара, чтобы не превысить дневную норму, - объяснила специалист. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

Также она отметила, что от десерта следует отказаться аллергикам с непереносимостью молока. Быть более аккуратными при его употреблении нужно и тем, у кого не хватает собственного фермента лактозы.

К слову, по словам Кашубиной, вероятность простыть из-за мороженого крайне мала. Однако холодное лакомство может негативно отразиться на голосовых связках и резко понизить температуру тела человека.

ИСТОЧНИК KP.RU