Врач рассказала о скрытой угрозе мороженого
Любимое с детства для многих россиян лакомство - мороженое - может нанести вред организму человека.
Обуславливается, по мнению врача-терапевта Ольги Кашубиной, это не только тем, что десерт холодный, но и из-за большого содержания сахара в нем.
- Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара, чтобы не превысить дневную норму, - объяснила специалист. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.
Также она отметила, что от десерта следует отказаться аллергикам с непереносимостью молока. Быть более аккуратными при его употреблении нужно и тем, у кого не хватает собственного фермента лактозы.
К слову, по словам Кашубиной, вероятность простыть из-за мороженого крайне мала. Однако холодное лакомство может негативно отразиться на голосовых связках и резко понизить температуру тела человека.
ИСТОЧНИК KP.RU