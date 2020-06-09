2020-06-09T09:45:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Исследование: эпидемия коронавируса в Ухане могла начаться в августе 2019

Специалисты сделали выводы, основываясь на спутниковых снимках больничных парковок в городе и запросах в интернете
Ася КУЗНЕЦОВА
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Коронавирус в Ухане мог начать распространение в августе 2019 годаКоронавирус в Ухане мог начать распространение в августе 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Коронавирус, возможно, начал своё распространение в китайском городе Ухань ещё в августе 2019 года, заявили специалисты Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы. Они проанализировали спутниковые снимки парковок возле больниц Уханя и тенденции поиска в интернете.

По снимкам с парковок крупных медцентров в период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года специалисты сделали вывод, что в августе 2019 года начался резкий рост транспорта на стоянках больниц. Он достиг пика в декабре 2019 года. Именно тогда была зарегистрирована вспышка нового коронавируса в городе Ухань.

Также исследование показало, что за три недели до первых подтверждённых случаев заражения коронавирусом в интернете увеличилось число запросов с ключевыми словами "кашель" и "диарея".

- Эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально уже циркулировал во время появления Уханьского кластера, - сообщил телеканалу CNN главный инновационный директор Бостонской детской больницы Джон Браунштейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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