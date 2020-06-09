2020-06-09T10:31:26+03:00
Общество

Опрос: почти четверть россиян собираются в отпуск на отечественные курорты

Люди хотят отдохнуть в Крыму, на Алтае, в Приморском крае
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Четверть россиян собираются отдохнуть на отечественных курортахЧетверть россиян собираются отдохнуть на отечественных курортахФото: Антон ПИКУС
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Смягчение ограничительных мер в России на фоне пандемии коронавируса привело к росту желающих отдохнуть на отечественных курортах. Почти четверть россиян рассказали, что уже планируют свой отпуск, а еще 7,7% участников опроса обдумывают такой вариант отдыха.

Наиболее привлекательными местами для отдыха в 2020 году респонденты назвали Крым (этот ответ выбрали 26,5% опрошенных), Краснодарский край (25,2%), Алтай (7,8%) и Байкал (5,9%), передает RT.

Еще 2,2% опрошенных хотели бы поехать в Ставрополье, а 1,6% - в Приморский край.

«Сразу после открытия границ больше всего россиян (38,1%) хотели бы отправиться в курортные европейские страны — Италию, Испанию, Грецию. 23,4% привлекают страны ближнего зарубежья — речь идёт о Прибалтике, Армении и Болгарии. 14,8% отправятся в Африку, 12,6% — в Азию. 5,6% хотели бы побывать в Америке, а 5,5% полетели бы в Австралию», — рассказали авторы исследования, аналитики из OneTwoTrip.

Напомним, российские регионы начали открываться для туристов с 1 июня. Первыми начали работу санитарно-курортные учреждения, которые имеют медицинскую лицензию, это, в первую очередь, санатории. Городские и общественные пляжи для посещения пока закрыты, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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