2020-06-09T12:54:17+03:00
Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг информацию, что артист признал вину

Вадим Яловицкий отметил, что сейчас плотно работает со следствием
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Адвокат опроверг новость о том, что Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТПАдвокат опроверг новость о том, что Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП
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Адвокат Ефремова Вадим Яловицкий опроверг сообщение о том, что актер признал вину. Он отметил, что пока таких заявлений не делал еще ни один из адвокатов артиста.

«Мы работаем в тесном сотрудничестве со следствием. Все, что необходимо для оказания помощи расследованию, мы делаем», - цитирует Яловицкого телеканал «360».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что допрос Михаила Ефремова пока не состоялся, однако артист якобы сразу признал себя виновным, передают «Известия».

Добавим, что председатель Московского отделения Российского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов назвал дело Ефремова неоднозначным. Он отметил, что сейчас рано делать выводы, поскольку известна только поверхностная информация.

«Бывает, что лицо совершает ДТП в состоянии алкогольного опьянения, но при разборе выясняется, что в его действиях нет вины. И тогда он несёт ответственность только за то, что управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому разговоры в утвердительных тонах в части того, какая ответственность грозит Ефремову, преждевременны», - приводит слова Трунова ИА НСН.

"Я виноват": Пьяный Ефремов на месте ДТП в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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