В Вологодской области врачей протестируют на антитела к коронавирусу

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:24:38+03:00

Первая тысяча тестов на антитела уже поступила в регион, вскоре поступит еще партия

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«В первую очередь, тесты предназначены для медицинских работников, так как они работают в группе риска, непосредственно контактируют с больными», - сказал губернатор региона Олег Кувшинников.

Тесты сделают врачам Областной инфекционной больницы, Вологодской горбольницы № 1, Областной клинической больницы № 2, Череповецкой городской больницы, фельдшерам и водителям станций скорой помощи в Вологде и Череповце.

Исследование позволяет выявить в организме антитела классов G и M. Первый класс формируется в начале заражения, а второй в конце, когда пациент уже пошел на поправку. Тесты позволяют выявить не только болел ли человек вирусом, но и на какой стадии находится заболевание. Как рассказал Олег Кувшинников, по итогам тестирования в регионе будут скорректированы профилактические и противоэпидемиологические мероприятия. Исследованиями на антитела к коронавирусу займутся областной центр по профилактике СПИД и инфекционными заболеваниями, а также Вологодская областная клиническая больница № 2.