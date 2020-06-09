МЧС опровергло слухи о загрязнении ледникового озера Пясино под Норильском

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:13:50+03:00

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Слухи о загрязнении озера Пясино под Норильском не соответствуют действительности, сообщил во вторник 9 июня первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, оперштаб по ликвидации ЧС с разливом топлива под Норильском не располагает данными о попадании нефтепродуктов в водоем. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в озере соответствуют нормам.

- Тот же Росприроднадзор осуществляет заборы (проб воды). Более того, служба "Норникеля" осуществляет заборы в самом озере этих проб. И если раньше было в районе 4 ПДК, то сейчас ПДК в норме. Другими данными я не обладаю, - сообщил Чуприян «Интерфаксу».

При этом первый замглавы МЧС России отметил, что установленные боновые заграждения не позволяют полностью блокировать попадание нефтепродуктов в водоемы.

- Наиболее эффективные - это морские боны, и они поставлены. Основную массу они, конечно, держат. Но говорить о том, что это абсолютно герметично, это наивно, - рассказал Чуприян. - И, мне кажется, это даже школьнику ясно, что никаким путем это (распространение топлива — Ред.) невозможно прекратить.

Ранее о попадании нефтепродуктов в озеро Пясино после аварии на ТЭЦ в Норильске заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

- Топливо попало и в Пясино, - сообщил глава региона. - Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север.

О том, что экологи обнаружили многократное превышение ПДК нефтепродуктов, заявила также замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк. По ее словам, уровень загрязняющих веществ за границами боновых заграждений, сдерживающих разлив дизтоплива по водной системе Таймыра, местами доходит до 116 ПДК.

Напомним, разлив дизельного топлива произошел 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (предприятие входит в группу компаний "Норильский никель"). Авария случилась в результате разгерметизации резервуара с топливом, протекшего из-за проседания свайного фундамента. По информации Росприроднадзора, около 20 тысяч тонн нефтепродуктов разлились по территории ТЭЦ и попали в Безымянный ручей и в реки Далдыкан и Амбарная (эта река впадает в озеро Пясино). Разлив нефтепродуктов в Норильске 3 июня был объявлен ЧС федерального уровня. После инцидента было возбуждено 4 уголовных дела, задержан начальник цеха ТЭЦ.