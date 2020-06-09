2020-06-09T15:13:50+03:00
Происшествия

МЧС опровергло слухи о загрязнении ледникового озера Пясино под Норильском

По данным оперштаба, ПДК нефтепродуктов в водоеме соответствует нормам
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Слухи о загрязнении озера Пясино под Норильском не соответствуют действительности, сообщил во вторник 9 июня первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, оперштаб по ликвидации ЧС с разливом топлива под Норильском не располагает данными о попадании нефтепродуктов в водоем. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в озере соответствуют нормам.

- Тот же Росприроднадзор осуществляет заборы (проб воды). Более того, служба "Норникеля" осуществляет заборы в самом озере этих проб. И если раньше было в районе 4 ПДК, то сейчас ПДК в норме. Другими данными я не обладаю, - сообщил Чуприян «Интерфаксу».

При этом первый замглавы МЧС России отметил, что установленные боновые заграждения не позволяют полностью блокировать попадание нефтепродуктов в водоемы.

- Наиболее эффективные - это морские боны, и они поставлены. Основную массу они, конечно, держат. Но говорить о том, что это абсолютно герметично, это наивно, - рассказал Чуприян. - И, мне кажется, это даже школьнику ясно, что никаким путем это (распространение топлива — Ред.) невозможно прекратить.

Ранее о попадании нефтепродуктов в озеро Пясино после аварии на ТЭЦ в Норильске заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

- Топливо попало и в Пясино, - сообщил глава региона. - Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север.

О том, что экологи обнаружили многократное превышение ПДК нефтепродуктов, заявила также замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк. По ее словам, уровень загрязняющих веществ за границами боновых заграждений, сдерживающих разлив дизтоплива по водной системе Таймыра, местами доходит до 116 ПДК.

Напомним, разлив дизельного топлива произошел 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (предприятие входит в группу компаний "Норильский никель"). Авария случилась в результате разгерметизации резервуара с топливом, протекшего из-за проседания свайного фундамента. По информации Росприроднадзора, около 20 тысяч тонн нефтепродуктов разлились по территории ТЭЦ и попали в Безымянный ручей и в реки Далдыкан и Амбарная (эта река впадает в озеро Пясино). Разлив нефтепродуктов в Норильске 3 июня был объявлен ЧС федерального уровня. После инцидента было возбуждено 4 уголовных дела, задержан начальник цеха ТЭЦ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клинические испытания вакцины от коронавируса в России начнут в середине лета
"Бутылка водки": Установлено, сколько выпил Ефремов перед ДТП
Минпромторг предлагает запретить госзакупки масок за рубежом
Германия может ввести санкции против США из-за «Северного потока – 2»
Когда закончится аномальная жара в России, рассказал синоптик
В Роскосмосе опровергли наличие российских деталей в корабле Crew Dragon
МЧС опровергло слухи о загрязнении ледникового озера Пясино под Норильском
Учителей и продавцов собираются проверить на знание правил гигиены
В Вологодской области врачей протестируют на антитела к коронавирусу
Друг Ефремова: Он виноват, но его самого спас случай
Врачи рассказали о редком осложнении от коронавируса у детей
"Договориться не получится": Петр Шкуматов - о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым
Экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови Ефремова
Врач рассказал, как пройдут следующие волны коронавируса
В Кремле высказались о смертельном ДТП с Ефремовым
В Турции рассказали, когда примут первых туристов из России
Ефремову стало плохо: Полиция приехала за актёром после смертельного ДТП
Адвокат Ефремова опроверг информацию, что артист признал вину
В РАН сообщили, что вакцинация от коронавируса может начаться в августе
В «Современнике» прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Кто погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым: житель Рязани вкалывал в Москве курьером, чтобы прокормить семью
"Для него это будет тяжелейшая кара": Адвокат рассказал, что грозит Ефремову за пьяное смертельное ДТП
Сергей Кравцов рассказал, как будут проходить ЕГЭ в условиях пандемии
Михаил Ефремов признал вину в ДТП
В АТОР рассказали, какие правила будут действовать на пляжах
171 человек умер от коронавируса в России за минувшие сутки