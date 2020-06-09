2020-06-09T15:18:23+03:00
Общество

Когда закончится аномальная жара в России, рассказал синоптик

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, какая погода будет во второй половине июня
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда закончится аномальная жара в РоссииСиноптик Евгений Тишковец рассказал, когда закончится аномальная жара в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На этой неделе многие регионы России атаковала аномальная жара. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец уверяет, что она продержится, как минимум, до конца недели. А потом вновь начнется похолодание.

- Уже в День независимости России, 12 июня, к нам начнет прорываться холодный атмосферный фронт, который принесет с собой освежающие ливни и грозы, - рассказал Тишковец в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что температура к концу недели также несколько понизится. Что касается Центральной России, то днем будет в среднем 18-23 градуса, ночью - 7-12.

- На следующей неделе температура вернется в климатическое русло – 10-15 под утро, днем 20-25. Так что вполне себе достаточно комфортный тип метеоусловий, - добавил Тишковец.

Что касается юга страны, то там ни о каком похолодании речи не идет, жара будет только набирать обороты. Температура будет держаться в пределах 35-40 градусов.

Синоптик добавил, что вторая половина июня будет довольно ровной, без экстремальной жары и резкого похолодания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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