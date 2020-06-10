Число заболевших коронавирусом в Московской области на 10 июня 2020 года составило 45 722 человека

10 Июнь 2020 2020-06-09T21:20:54+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 10 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

За последние сутки в Московской области выявили 739 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего же за период пандемии – 45 722 человек.

Больше всего заболевших за сутки в Богородском (+31), Домодедово (+30), Королев (+47), Подольск (+74), Шатура (+33).

- Всего в Московской области скончались 590 человек, вылечились – 12 672 человека, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства сообщил радостные новости, что ситуация с коронавирусом стабилизируется.

- За прошлую неделю выписано 4000 человек, а госпитализировано 3459. Поэтому областные стационары постепенно возвращаются к плановой работе, - сказал Андрей Воробьев.

Напомним, что в Подмосковье постепенно смягчают ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Уже возобновили работу салоны красоты, центры косметологии, СПА-салоны и массажные кабинеты, а также сауны и бани.

- Прием клиентов в салоны красоты только по предварительной записи, между клиентами должен быть перерыв 20 минут, тщательная дезинфекция, проветривание помещения. В ателье должны принимать только по одному человеку, а посещение бани – из расчета 5 кв.метров пространства в зоне отдыха, - рассказали в пресс-службе правительства Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU