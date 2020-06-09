2020-06-09T23:19:03+03:00
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Нетрезвое вождение остается наиболее социально опасным правонарушением

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Александр Быков в эфире Радио «Комсомольская правда» привел актуальные статистические данные по смертности на дорогах страны
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Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Быков Александр на радиостанции `Комсомольская правда`.Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Быков Александр на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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За первые пять месяцев 2020 года в России наблюдается снижение основных показателей аварийности на дорогах, но при этом отмечается прирост случаев выявления лиц, которые управляют транспортными средствами, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказал генерал-майор полиции Александр Быков — заместитель начальника ГУОБДД МВД России.

«Практически каждое десятое ДТП происходит с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшний день по этой категории мы так же отмечаем снижение аварийности. Тем не менее, с начала 2020 года произошло уже порядка 4,5 тысяч аварий с участим нетрезвых водителей, в результате чего почти тысяча человек погибли, травмы получили более 6 200 наших сограждан. Если говорить о количестве выявленных подразделениями Госавтоинспекции лиц, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, то за пять месяцев мы выявили порядка 240 тысяч таких фактов и отмечаем прирост. Также выявлено более 27 тысяч человек, севших за руль нетрезвыми повторно, а за это у нас, напомню, была введена уголовная ответственность», — сказал Александр Быков в программе «Россия в движения».

В ходе общения с ведущими радио Натальей Агре и Антоном Челышевым замначальника ГУОБДД МВД России подчеркнул, что эта цифра очень настораживает сотрудников Госавтоинспекции, поскольку проблема потребления алкогольных и других опьяняющих веществ все еще очень актуальна. Также фиксируются случаи нарушения перевозки детей.

«Это очень болезненный вопрос, которому мы уделяем пристальное внимание. В текущем году мы выявили около 200 тысяч нарушений перевозки детей, и необходимо сказать, что каждый десятый ребенок гибнет после попадания в ДТП с участием водителя в нетрезвом состоянии. Поэтому еще раз надо адресовать вопрос обществу — насколько это деяние должно квалифицироваться более жестко. Эта дискуссия должна быть открыта, потому что речь идёт о детях, а дети — это те, на кого нацелено воспитание и профилактика. Это самая незащищенная категория участников дорожного движения», — подчеркнул генерал-майор полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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