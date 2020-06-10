В России отобрали две группы добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Для клинических испытаний вакцины от коронавируса нового типа отобрали две группы испытателей сыворотки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Все, на ком будет испытано действие препарата, являются добровольцами.
- В первую группу были отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие. В состав второй группы вошли добровольцы - гражданские лица, - уточнили в ведомстве ТАСС.
Испытателей вакцины допустят до процесса введения препарата исключительно после строгого медицинского обследования, в том числе, специалисты будут исходить из соответствия их здоровья необходимым требованиям.
Ранее сайт kp.ru писал, что Минобороны отобрало 50 добровольцев. Среди них есть создатели препарата, женщины и военврачи. В эксперименте примут участие военные разных возрастов. а сами испытания пройдут на базе 48-го ЦНИИ ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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