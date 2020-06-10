2020-06-10T05:53:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В России отобрали две группы добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Среди испытателей сыворотки, кроме военных, есть и гражданские
Юлия КЕКОВА
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В Минобороне отобрали две группы добровольцев для испытаний вакцины от коронавирусаВ Минобороне отобрали две группы добровольцев для испытаний вакцины от коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Для клинических испытаний вакцины от коронавируса нового типа отобрали две группы испытателей сыворотки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Все, на ком будет испытано действие препарата, являются добровольцами.

- В первую группу были отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие. В состав второй группы вошли добровольцы - гражданские лица, - уточнили в ведомстве ТАСС.

Испытателей вакцины допустят до процесса введения препарата исключительно после строгого медицинского обследования, в том числе, специалисты будут исходить из соответствия их здоровья необходимым требованиям.

Ранее сайт kp.ru писал, что Минобороны отобрало 50 добровольцев. Среди них есть создатели препарата, женщины и военврачи. В эксперименте примут участие военные разных возрастов. а сами испытания пройдут на базе 48-го ЦНИИ ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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