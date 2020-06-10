В Хьюстоне Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу
9 июня стало Днём Джорджа Флойда
Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне рядом с могилой материФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском штате Хьюстон похоронили Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала волну масштабных протестов в США.
На похоронах были только члены семьи погибшего и те, кого они пригласили. Церемония прошла без журналистов.
Власти Хьюстона приняли решение сделать 9 июня Днём Джорджа Флойда.
ИСТОЧНИК KP.RU