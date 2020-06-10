2020-06-10T09:05:19+03:00
В мире

В Хьюстоне Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

9 июня стало Днём Джорджа Флойда
Ася КУЗНЕЦОВА
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Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне рядом с могилой материДжорджа Флойда похоронили в Хьюстоне рядом с могилой материФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском штате Хьюстон похоронили Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала волну масштабных протестов в США.

На похоронах были только члены семьи погибшего и те, кого они пригласили. Церемония прошла без журналистов.

Власти Хьюстона приняли решение сделать 9 июня Днём Джорджа Флойда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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