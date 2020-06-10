В Хьюстоне Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:05:19+03:00

Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне рядом с могилой матери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В американском штате Хьюстон похоронили Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала волну масштабных протестов в США.

На похоронах были только члены семьи погибшего и те, кого они пригласили. Церемония прошла без журналистов.

Власти Хьюстона приняли решение сделать 9 июня Днём Джорджа Флойда.

ИСТОЧНИК KP.RU