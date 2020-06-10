2020-06-10T11:56:29+03:00
Общество

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса

Юморист Анатолий Трушкин скончался в возрасте 78 лет
Ася КУЗНЕЦОВА
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Писатель-сатирик Анатолий ТрушкинПисатель-сатирик Анатолий ТрушкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом. Вчера, 9 июня, он скончался в 52-ой больнице Москвы, сообщает источник kp.ru. Ему было 78 лет.

Заболевание протекало в тяжёлой форме. Трушкин болел больше месяца, а в реанимации провёл три недели.

Затем состояние писателя улучшилось, и врачи перевели его из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Через несколько дней Анатолию Трушкину снова стало хуже.

Месяц назад Анатолий Трушкин рассказывал "КП" о своей болезни. Из-за коронавируса каждое слово давалось ему с трудом. Но он верил, что через несколько дней ему станет лучше.

- К этой заразе нельзя снисходительно относиться - мол, меня пронесёт. Так нельзя было делать. Я тоже так думал, а вот не пронесло, - говорил писатель.

У юмориста остались жена и дочь.

Анатолий Трушкин стал автором 10 книг и сценаристом трёх сериалов. Также три его юмористических рассказа стали основой для серий Ералаша.

С юмористическими номерами авторства Трушкина выступали такие артисты, как Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова и Владимир Винокур.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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