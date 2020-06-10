Денис Проценко отправляется в Дагестан помогать бороться с коронавирусом

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:11:21+03:00

Денис Проценко поедет в Дагестан бороться с эпидемией коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главврач больницы в Коммунарке поедет в регион, где случилась одна из самых крупных вспышек в России

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отправляется в Дагестан для помощи в борьбе со вспышкой коронавируса, сообщили в оперштабе.

Ранее также для оказания помощи в борьбе со вспышкой в Дагестан отправились врачи из федеральных центров.

Сейчас в республике выявлено 6 175 случаев заражения. Умерли 309 пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781680" frameborder="0"></iframe> Московские врачи вылетели бороться с коронавирусом в Дагестане и Северной Осетии.Из столичного аэропорта «Шереметьево» вылетело четыре спецборта

ИСТОЧНИК KP.RU