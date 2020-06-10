Денис Проценко отправляется в Дагестан помогать бороться с коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке поедет в регион, где случилась одна из самых крупных вспышек в России
Денис Проценко поедет в Дагестан бороться с эпидемией коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отправляется в Дагестан для помощи в борьбе со вспышкой коронавируса, сообщили в оперштабе.
Ранее также для оказания помощи в борьбе со вспышкой в Дагестан отправились врачи из федеральных центров.
Сейчас в республике выявлено 6 175 случаев заражения. Умерли 309 пациентов.
Московские врачи вылетели бороться с коронавирусом в Дагестане и Северной Осетии.Из столичного аэропорта «Шереметьево» вылетело четыре спецборта
ИСТОЧНИК KP.RU