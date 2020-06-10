10 Июнь 2020 2020-06-10T13:12:44+03:00

Мэр Собянин сообщил, что переход к нормальной жизни Москвы займёт 2,5 месяца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что плановый переход к нормальной жизни в Москве займёт почти 2,5 месяца.

- При этом сохраняются жёсткие санитарные требования по работе всех предприятий - как промышленности, так и торговле, бытовых услуг, транспорта, - добавил мэр на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Собянин отметил, что победить коронавирус на 100% невозможно, как и любой другой вирус. Сейчас в Москве ежесуточная статистика по новым случаям заражений снизилась в 3-4 раза по сравнению с пиковыми значениями.

Он также призвал всех москвичей не подвергать себя неоправданному риску и беречь себя.

- Решения по массовым мероприятиям в Москве могут быть приняты в начале июля, - отметил мэр Москвы.

Глава кабмина Мишустин заявил в ходе совещания, что Москва успешно прошла непростой период распространения коронавируса и постепенно возвращается к привычной жизни.

Напомним, с 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и режим цифровых пропусков для поездок по городу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784198" frameborder="0"></iframe> Собянин рассказал, сколько займёт возвращение москвичей к обычной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU