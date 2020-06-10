Собянин рассказал, сколько займёт возвращение москвичей к обычной жизни
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что плановый переход к нормальной жизни в Москве займёт почти 2,5 месяца.
- При этом сохраняются жёсткие санитарные требования по работе всех предприятий - как промышленности, так и торговле, бытовых услуг, транспорта, - добавил мэр на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Собянин отметил, что победить коронавирус на 100% невозможно, как и любой другой вирус. Сейчас в Москве ежесуточная статистика по новым случаям заражений снизилась в 3-4 раза по сравнению с пиковыми значениями.
Он также призвал всех москвичей не подвергать себя неоправданному риску и беречь себя.
- Решения по массовым мероприятиям в Москве могут быть приняты в начале июля, - отметил мэр Москвы.
Глава кабмина Мишустин заявил в ходе совещания, что Москва успешно прошла непростой период распространения коронавируса и постепенно возвращается к привычной жизни.
Напомним, с 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и режим цифровых пропусков для поездок по городу.
Собянин рассказал, сколько займёт возвращение москвичей к обычной жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU