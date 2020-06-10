Глава Роспотребнадзора рассказала, сколько формируются антитела к коронавирусу
Анна Попова сообщила также, какая часть россиян их уже имеет
Анна Попова напомнила, что масочный режим должен оставаться и неукоснительно соблюдатьсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к коронавирусу формируется в течение четырёх инкубационных периодов после встречи с ним.
Сейчас антитела к COVID-19 имеют 14% от общего числа протестированных.
Лучше остальных иммунитет вырабатывается у детей. 20% среди протестированных детей уже обладают антителами.
Анна Попова также отметила, что из всех выявляемых в сутки новых случаев заболевания 23% приходится на Москву и 77% на остальные регионы России.
Глава Роспотребнадзора рассказала, сколько формируются антитела к коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU