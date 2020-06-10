10 Июнь 2020 2020-06-10T13:07:59+03:00

Анна Попова напомнила, что масочный режим должен оставаться и неукоснительно соблюдаться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анна Попова сообщила также, какая часть россиян их уже имеет

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к коронавирусу формируется в течение четырёх инкубационных периодов после встречи с ним.

Сейчас антитела к COVID-19 имеют 14% от общего числа протестированных.

Лучше остальных иммунитет вырабатывается у детей. 20% среди протестированных детей уже обладают антителами.

Анна Попова также отметила, что из всех выявляемых в сутки новых случаев заболевания 23% приходится на Москву и 77% на остальные регионы России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784204" frameborder="0"></iframe> Глава Роспотребнадзора рассказала, сколько формируются антитела к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU