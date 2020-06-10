Песков заявил, что в России нет олигархов

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:08:09+03:00

Пресс-секретарь президента объяснил, что между предпринимателем и олигархом есть разница

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на заявления белорусского лидера Александра Лукашенко про олигархов. Президент соседнего государства ранее заявил, что оппозиционеров в республике финансируют якобы олигархи из РФ.

- Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе,- приводит слова Пескова ТАСС.

Он уточнил - олигархами можно считать только тех предпринимателей, которые используют свои богатства для влияния на политику. Такие люди имеют не столько экономические цели, сколько "политические устремления".

ИСТОЧНИК KP.RU