Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:24:47+03:00

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В Роструда рассказали о нерабочих праздничных днях в июне.

В этом году помимо выходных дней, объявленных в связи с Днем России (12 июня), нерабочим станет 24 июня. В этот день в стране пройдут торжества, приуроченные к празднованию 75-летия Победы. В Москве и других городах состоятся Парады Победы, которые отложили из-за пандемии коронавируса.

- В соответствии с указом президента России 24 июня объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы. Таким образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня,- приводит сообщение ведомства Интерфакс.

В Роструда уточнили, что праздничные дни не могут быть поводом для урезания зарплат работникам. 23 июня предпраздничным днем не является, поэтому сокращать рабочий день на час не станут.

Ближайшие выходные праздничные дни ожидают россиян уже на этой неделе. Отдыхать будут целых три дня - с пятницы по воскресенье. Четверг 11 июня считается предпраздничным днем, значит с работы можно будет уйти на час раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU