За то, что открыл Америку: В США протестующие утопили памятник Христофору Колумбу

10 Июнь 2020 2020-06-10T23:04:09+03:00

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Джордж Флойд похоронен, полицейские, которых обвиняют в его убийстве, ждут суда, но протесты в стране не прекращаются. От митингов с плакатами против расизма, американцы перешли сперва к погромам магазинов и банков, теперь сносят памятники. Причем, объяснить свои действия активисты могут не всегда.

Как сообщает телеканал WRIC, в Ричмонде (штат Вирджиния) толпа людей сбросила с постамента статую Христофора Колумба в Берд-парке. Под одобрительные возгласы "сноси его", пару мужчин столкнули монумент в воду фондана. Никакой реки поблизости не оказалось.

Журналистам протестующие не смогли объяснить, чем им помешал памятник испанцу, который открыл Америку.

Сторонники движения Black Lives Matter в Европе, чтобы показать свою солидарность с американцами, тоже принялись крушить свои памятники. В Бристоле, что в Великобритании, протестующие снесли статую работорговца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/783635" frameborder="0"></iframe> В английском Бристоле снесли памятник Эдварду Колстону.

ИСТОЧНИК KP.RU