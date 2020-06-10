За то, что открыл Америку: В США протестующие утопили памятник Христофору Колумбу
Джордж Флойд похоронен, полицейские, которых обвиняют в его убийстве, ждут суда, но протесты в стране не прекращаются. От митингов с плакатами против расизма, американцы перешли сперва к погромам магазинов и банков, теперь сносят памятники. Причем, объяснить свои действия активисты могут не всегда.
Как сообщает телеканал WRIC, в Ричмонде (штат Вирджиния) толпа людей сбросила с постамента статую Христофора Колумба в Берд-парке. Под одобрительные возгласы "сноси его", пару мужчин столкнули монумент в воду фондана. Никакой реки поблизости не оказалось.
Журналистам протестующие не смогли объяснить, чем им помешал памятник испанцу, который открыл Америку.
Сторонники движения Black Lives Matter в Европе, чтобы показать свою солидарность с американцами, тоже принялись крушить свои памятники. В Бристоле, что в Великобритании, протестующие снесли статую работорговца.
В английском Бристоле снесли памятник Эдварду Колстону.
ИСТОЧНИК KP.RU