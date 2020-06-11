В российском сегменте МКС ищут источник токсичного вещества
Экипаж Международной космической станции помечтил в модуль "Звезда" российского сегмента прибор для отслеживания качества воздуха (AQM) из-за увеличения концентрации бензола. В конце недели предпримут дополнительные действия для отслеживания источника токсичного вещества, сообщили в пресс-службе NASA.
В ежедневном отчёте МКС сказано, что прибор AQM поместили в российский служебный модуль 9 июня, чтобы отслеживать уровень бензола смогли наземные службы.
Атмосферу российского и американского сегментов МКС разделят в конце недели, чтобы отследить источник повышенного уровня бензола на орбитальном комплексе.
ИСТОЧНИК KP.RU