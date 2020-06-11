В российском сегменте МКС ищут источник токсичного вещества

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:48:03+03:00

В служебный модуль "Звезда" поместили прибор для отслеживания концентрации бензола

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Экипаж Международной космической станции помечтил в модуль "Звезда" российского сегмента прибор для отслеживания качества воздуха (AQM) из-за увеличения концентрации бензола. В конце недели предпримут дополнительные действия для отслеживания источника токсичного вещества, сообщили в пресс-службе NASA.

В ежедневном отчёте МКС сказано, что прибор AQM поместили в российский служебный модуль 9 июня, чтобы отслеживать уровень бензола смогли наземные службы.

Атмосферу российского и американского сегментов МКС разделят в конце недели, чтобы отследить источник повышенного уровня бензола на орбитальном комплексе.

ИСТОЧНИК KP.RU