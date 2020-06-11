2020-06-11T11:23:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач-реабилитолог рассказал, как восстановиться после коронавируса

В первую очередь, специалист просит обратить внимание на психологическое состояние
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врач дал советы по реабилитации после коронавирусаВрач дал советы по реабилитации после коронавирусаФото: Александр ГЛУЗ
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Пациентам, вылечившимся от коронавируса. В первую очередь следует уделить внимание своему психологическому состоянию. Такое мнение выразил реабилитолог Леонид Дьяков. Врач отметил, что люди, столкнувшиеся с такой серьезной инфекцией, могут испытывать не только физическое недомогание, но и эмоциональные сложности.

«Я бы обратил внимание, прежде всего, на психологические, даже философские моменты. Важно понимать, что выписавшиеся пациенты прошли через тяжелый этап в своей жизни. Болезнь - это вынужденная остановка, которая, на мой взгляд, дается, чтобы притормозить, оглянуться, подумать о том, как ты живешь. В кризис человек переосмысливает многое, понимает, что он сделал не так и что нужно изменить в себе самом», - цитирует врача «Российская газета».

Дьяков добавил, что важное значение в период реабилитации играет поддержка близких. Специалист добавил, что коронавирусная инфекция может влиять на мягкую оболочку мозга, из-за чего у людей появляется плохое настроение или даже развивается депрессия. В этот момент очень важно понимать, что происходит с переболевшим и помочь ему восстановиться.

Напомним, ранее сообщалось, что число выявленных случаев коронавируса в России превысило полмиллиона, переедет телеканал «360».

При этом число выздоровевших в стране уже выросло до 261 150, только за последние сутки число вылечившихся составило 8367, передают «Известия».

После ИВЛ.Герои этого фильма с Антоном Красовским — из тех немногих людей, кто выжил после ИВЛ. По статистике, это в лучшем случае лишь 20%

ИСТОЧНИК KP.RU

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