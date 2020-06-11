Турция планирует возобновить авиасообщение с Россией 15 июля

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:47:28+03:00

Всех прибывших будут проверять на коронавирус

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Турция возобновляет регулярное авиасообщение с Россией с 15 июля. Об этом со ссылкой на документ турецкого МВД сообщает РИА Новости.

Окончательное решение будет зависеть от ответа российской стороны, согласие пока не получено. В России не названы даты возобновления международного сообщения, хотя послабления уже сделали - россияне смогут выезжать за границу для лечения, учебы, но пока не как туристы. Точно также будут пускать иностранцев в Россию.

Прибывающих в Турцию пассажиров будут проверять санитарные врачи в аэропорту.

- В случае выявления симптомов коронавируса они будут бесплатно проходить соответствующий тест, - сказано в документе.

Самолеты из Турции планируют начать вновь отправлять в Казахстан с 20 июня, в Украину - с 1 июля, в США - с 1 сентября.

Ранее власти Турции сообщили, что с середины июня будут принимать иностранцев, но пока только тех, кто прибыл для лечения и на операции.

ИСТОЧНИК KP.RU