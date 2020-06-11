2020-06-11T17:47:28+03:00
В мире

Турция планирует возобновить авиасообщение с Россией 15 июля

Всех прибывших будут проверять на коронавирус
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Турция с середины июня планирует восстановить авасообщение с РоссиейТурция с середины июня планирует восстановить авасообщение с РоссиейФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Турция возобновляет регулярное авиасообщение с Россией с 15 июля. Об этом со ссылкой на документ турецкого МВД сообщает РИА Новости.

Окончательное решение будет зависеть от ответа российской стороны, согласие пока не получено. В России не названы даты возобновления международного сообщения, хотя послабления уже сделали - россияне смогут выезжать за границу для лечения, учебы, но пока не как туристы. Точно также будут пускать иностранцев в Россию.

Прибывающих в Турцию пассажиров будут проверять санитарные врачи в аэропорту.

- В случае выявления симптомов коронавируса они будут бесплатно проходить соответствующий тест, - сказано в документе.

Самолеты из Турции планируют начать вновь отправлять в Казахстан с 20 июня, в Украину - с 1 июля, в США - с 1 сентября.

Ранее власти Турции сообщили, что с середины июня будут принимать иностранцев, но пока только тех, кто прибыл для лечения и на операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд в Латвии признал незаконным запрет на преподавание на русском языке в частных вузах
Евро впервые с 20 мая стоит дороже 79 рублей
Дочь Ефремова объяснила его появление в Telegram
Смертность от коронавируса не превысит 1% нигде в мире, считает академик
Шойгу сообщил Путину, что к Параду Победы все готово
В Минобрнауки сняли запрет на проведение массовых мероприятий
Доктор Мясников ответил на заявления ВОЗ о низкой смертности от коронавируcа в России
Турция планирует возобновить авиасообщение с Россией 15 июля
Адвокат рассказал, как Ефремов может избежать наказания за употребление наркотиков
Чужие зарядки от телефона могут открыть дорогу хакерам к гаджету
Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов
Лидер "Океан Эльзы" сложил мандат депутата Рады, потому что "выполнил миссию"
Матвиенко предложила сделать День России "масштабнее и народнее"
В Минпросвещения рассказали, будут ли тестировать на коронавирус сдающих ЕГЭ
В Москве объявили оранжевый уровень опасности погоды
В Японии будут продавать разорванные тиграми джинсы и нарисованные обезьянами картины
Страны Шенгена 1 июля откроют границы для некоторых стран
Далай-лама XIV выпустил сингл к своему первому альбому
Фанат фильма "Назад в будущее" воссоздал сцену из фильма, пролетев на ховерборде рядом с "ДеЛореан"
Спрятавшийся на стеллаже кот поставил в тупик пользователей сети
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, есть жертвы
В США конгрессмены требуют убрать статуи конфедератов-рабовладельцев
В Кремле назвали незаконными возможные новые санкции США
Врач рассказала, как правильно мыть покупные овощи и фрукты