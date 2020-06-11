Ученые выясняют загадку парикмахеров с коронавирусом, которые не заразили ни одного из 140 клиентов
В США изучают случай в парикмахерской, который стал доказательством эффективности медицинских масок в период пандемии коронавируса.
В городе Спрингфилде инфекцию нашли у двух парикмахеров одного салона красоты. Они работали, имея симптомы простудного заболевания, но при этом, не заразили ни одного своего клиента. Не подхватили заразу и их коллеги.
Этим случаем заинтересовались ученые и чиновники. Выяснили, что за время болезни зараженные приняли 140 клиентов. Их отправили на тестирование - у всех результат анализа отрицательный. Единственное, что могла спасти их от заражения - были маски. Их носили парикмахеры и сами клиенты.
- Это захватывающая новость о ценности масок для предотвращения Covid-19, - сказал Клэй Годдард, директор департамента здравоохранения округа, его слова приводит CNN.
В салоне также придерживались правила социального дистанцирования, посетителей рассаживали по залу подальше друг от друга. Представители департамента здравоохранения заявили, что этот случай дал дополнительное представление о том, как остановить распространение коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU