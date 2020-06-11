2020-06-11T18:46:34+03:00
В мире

Ученые выясняют загадку парикмахеров с коронавирусом, которые не заразили ни одного из 140 клиентов

На стилистах и парикмахерах были только маски
Юлия САЛЬНИКОВА
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Остановить распространение болезни в салоне помогли только маски и социальное дистанцирование, без них вероятность заразиться великаОстановить распространение болезни в салоне помогли только маски и социальное дистанцирование, без них вероятность заразиться великаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В США изучают случай в парикмахерской, который стал доказательством эффективности медицинских масок в период пандемии коронавируса.

В городе Спрингфилде инфекцию нашли у двух парикмахеров одного салона красоты. Они работали, имея симптомы простудного заболевания, но при этом, не заразили ни одного своего клиента. Не подхватили заразу и их коллеги.

Этим случаем заинтересовались ученые и чиновники. Выяснили, что за время болезни зараженные приняли 140 клиентов. Их отправили на тестирование - у всех результат анализа отрицательный. Единственное, что могла спасти их от заражения - были маски. Их носили парикмахеры и сами клиенты.

- Это захватывающая новость о ценности масок для предотвращения Covid-19, - сказал Клэй Годдард, директор департамента здравоохранения округа, его слова приводит CNN.

В салоне также придерживались правила социального дистанцирования, посетителей рассаживали по залу подальше друг от друга. Представители департамента здравоохранения заявили, что этот случай дал дополнительное представление о том, как остановить распространение коронавируса.

Коронавирусные изобретения.Коронавирус изменил нашу жизнь. И к ней теперь нужно приспосабливаться. Как? Изобретать что-то новое!

ИСТОЧНИК KP.RU

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