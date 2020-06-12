Роспотребнадзор выпустил новые санитарные нормы для магазинов
Роспотребнадзор разработал новый проект санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, на которых продаются продукты. Новые правила разработаны для предотвращения инфекционных заболеваний и отравлений из-за пищевой продукции.
Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Планируется, что новые требования будут действительными до 1 января 2031 года.
В соответствии с документом будет запрещено размещать рыбные магазины в жилых домах и административных зданиях, а допустимый уровень шума в магазинах будет равен допустимому уровню шума в жилых помещениях.
Также по новым правилам запретят продавать продукты, упавшие на пол, взвешивать продукты без упаковки на весах, продавать яйца в тех же отделах, где продают не упакованные производителем продукты и выливать напитки из стаканов обратно в тару, из которой их налили.
В документе указано, что тележки, корзины и контейнеры, которыми пользуются покупатели, следует обрабатывать отдельно от торогового оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU