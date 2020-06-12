2020-06-12T09:25:35+03:00
Общество

Роспотребнадзор выпустил новые санитарные нормы для магазинов

Они будут действовать до 1 января 2031 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкамРоспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкамФото: Александр Подгорчук
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Роспотребнадзор разработал новый проект санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, на которых продаются продукты. Новые правила разработаны для предотвращения инфекционных заболеваний и отравлений из-за пищевой продукции.

Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Планируется, что новые требования будут действительными до 1 января 2031 года.

В соответствии с документом будет запрещено размещать рыбные магазины в жилых домах и административных зданиях, а допустимый уровень шума в магазинах будет равен допустимому уровню шума в жилых помещениях.

Также по новым правилам запретят продавать продукты, упавшие на пол, взвешивать продукты без упаковки на весах, продавать яйца в тех же отделах, где продают не упакованные производителем продукты и выливать напитки из стаканов обратно в тару, из которой их налили.

В документе указано, что тележки, корзины и контейнеры, которыми пользуются покупатели, следует обрабатывать отдельно от торогового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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