В Москве от коронавируса вылечились более 118 тысяч человек

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:20:39+03:00

Ещё 2 255 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Москве за минувшие сутки ещё 2 255 пациентов выздоровели от коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших составляет 118 024 человек.

Накануне в Москве выздоровели 2 236 пациентов.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2255 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 118024 человек, - сообщила вице-мэр.

Кроме того, в специалисты в России продолжают расширять тестирование населения. Число проведённых тестов на выявление коронавирусной инфекции превысило 14 миллионов, сообщили в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU