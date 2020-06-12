В Москве от коронавируса вылечились более 118 тысяч человек
В Москве за минувшие сутки ещё 2 255 пациентов выздоровели от коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Общее число выздоровевших составляет 118 024 человек.
Накануне в Москве выздоровели 2 236 пациентов.
- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2255 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 118024 человек, - сообщила вице-мэр.
Кроме того, в специалисты в России продолжают расширять тестирование населения. Число проведённых тестов на выявление коронавирусной инфекции превысило 14 миллионов, сообщили в Роспотребнадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU