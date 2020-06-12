Вирусолог назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:00:44+03:00

Вирусолог объяснил, когда можно будет говорить об окончании пандемии в России Фото: Андрей АБРАМОВ

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Говорить об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет только тогда, когда число новых зараженных за сутки снизится до десятков или сотен. Об этом заявил известный вирусолог Анатолий Альштейн.

По мнению специалиста, эпидемия уже близка к концу. Её завершения можно ожидать в конце июля - начале августа. При этом, Альштейн уверяет, что после первой неизбежно наступит вторая волна коронавируса.

- Она может быть уже осенью, может быть зимой. Вирус никуда не денется. Он имеет такие свойства, что не похоже, что он уйдёт так просто и легко, - рассказал вирусолог в эфире радио "Говорит Москва".

Напомним, по состоянию на 12 июня число инфицированных коронавирусом достигло 511 423 человек. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 8987 человек. Причем 35,8% новых зараженных переносят болезнь бессимптомно.

За минувшие сутки 183 пациента скончались. Регионами с самой высокой летальностью за прошедшие 24 часа стали Дагестан, Санкт-Петербург и Ингушетия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784205" frameborder="0"></iframe> Продолжается подготовка добровольцев к испытаниям вакцины от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU