Вирусолог назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
Говорить об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет только тогда, когда число новых зараженных за сутки снизится до десятков или сотен. Об этом заявил известный вирусолог Анатолий Альштейн.
По мнению специалиста, эпидемия уже близка к концу. Её завершения можно ожидать в конце июля - начале августа. При этом, Альштейн уверяет, что после первой неизбежно наступит вторая волна коронавируса.
- Она может быть уже осенью, может быть зимой. Вирус никуда не денется. Он имеет такие свойства, что не похоже, что он уйдёт так просто и легко, - рассказал вирусолог в эфире радио "Говорит Москва".
Напомним, по состоянию на 12 июня число инфицированных коронавирусом достигло 511 423 человек. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 8987 человек. Причем 35,8% новых зараженных переносят болезнь бессимптомно.
За минувшие сутки 183 пациента скончались. Регионами с самой высокой летальностью за прошедшие 24 часа стали Дагестан, Санкт-Петербург и Ингушетия.
Продолжается подготовка добровольцев к испытаниям вакцины от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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