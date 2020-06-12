2020-06-12T16:00:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России

Анатолий Альштейн заявил о неизбежности второй волны COVID-19
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Вирусолог объяснил, когда можно будет говорить об окончании пандемии в РоссииВирусолог объяснил, когда можно будет говорить об окончании пандемии в РоссииФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Говорить об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет только тогда, когда число новых зараженных за сутки снизится до десятков или сотен. Об этом заявил известный вирусолог Анатолий Альштейн.

По мнению специалиста, эпидемия уже близка к концу. Её завершения можно ожидать в конце июля - начале августа. При этом, Альштейн уверяет, что после первой неизбежно наступит вторая волна коронавируса.

- Она может быть уже осенью, может быть зимой. Вирус никуда не денется. Он имеет такие свойства, что не похоже, что он уйдёт так просто и легко, - рассказал вирусолог в эфире радио "Говорит Москва".

Напомним, по состоянию на 12 июня число инфицированных коронавирусом достигло 511 423 человек. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 8987 человек. Причем 35,8% новых зараженных переносят болезнь бессимптомно.

За минувшие сутки 183 пациента скончались. Регионами с самой высокой летальностью за прошедшие 24 часа стали Дагестан, Санкт-Петербург и Ингушетия.

Продолжается подготовка добровольцев к испытаниям вакцины от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24