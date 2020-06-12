2020-06-12T18:10:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой

Однако Михаил Мурашко отметил, что в каждом регионе нужно прислушиваться к советам местного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемойГлава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемойФото: Анастасия Осипова
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России «в целом управляемой». Однако он отметил, что в каждом регионе нужно прислушиваться к советам медиков и местного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«В целом в стране, да, ситуация управляемая. Но по каждому региону нужно внимательно прислушиваться к медицинским работникам, штабу, который работает на территории региона, он дает очень обоснованные, хорошие, качественные советы», - сообщил глава Минздрава в эфире канала «Россия 24».

Мурашко подчеркнул, что россияне должно прислушиваться к медицинским рекомендациям, поскольку от этого зависит безопасность. Кроме того, он заявил о необходимости сохранения масочного режима в России

По словам Мурашко, говорить о полной победе над пандемией коронавирусной инфекции в России ещё рано, поэтому полностью снимать ограничения и возвращаться к обычной жизни также рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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