Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой
Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России «в целом управляемой». Однако он отметил, что в каждом регионе нужно прислушиваться к советам медиков и местного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«В целом в стране, да, ситуация управляемая. Но по каждому региону нужно внимательно прислушиваться к медицинским работникам, штабу, который работает на территории региона, он дает очень обоснованные, хорошие, качественные советы», - сообщил глава Минздрава в эфире канала «Россия 24».
Мурашко подчеркнул, что россияне должно прислушиваться к медицинским рекомендациям, поскольку от этого зависит безопасность. Кроме того, он заявил о необходимости сохранения масочного режима в России
По словам Мурашко, говорить о полной победе над пандемией коронавирусной инфекции в России ещё рано, поэтому полностью снимать ограничения и возвращаться к обычной жизни также рано.
ИСТОЧНИК KP.RU
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