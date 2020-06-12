Какие маски лучше носить в жару, рассказала врач-терапевт

12 Июнь 2020 2020-06-12T19:18:06+03:00

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Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие маски и перчатки лучше всего носить в жару. По её словам, несмотря на высокие температуры и связанные с этим неудобства, отказываться от средств зашиты сейчас нельзя. Опасность заражения все еще сохраняется.

- Я бы не советовала носить вот эти повязки, которые не считаются медицинскими масками, красивые такие, из искусственных материалов. Потому что будет создаваться парниковый эффект, будет очень затрудняться теплоотдача и повышаться температура тела, поэтому будет некомфортно, - рассказала Алексеева в эфире Радио "Комсомольская правда".

Врач призвала отдавать предпочтение медицинским маскам или марлевым повязкам. Причем выбирать стоит именно белую маску, а не черную, чтобы она не нагревалась.

Однако при похолодании немедицинские маски, напротив, будут более эффективны. Они, как раз, хорошо защищают от ветра, согревают в холода.

ИСТОЧНИК KP.RU