На атомной подлодке во Франции возник пожар
Утром в пятницу, 12 июня, в порту французского города Тулон возник пожар на пришвартованной атомной подводной лодке Perle типа Rubis. Об этом сообщается в коммюнике Морской префектуры Средиземноморья.
В коммюнике уточняется, что на атомной подлодке огонь вспыхнул в 10:35 по местному времени (11:35 по московскому времени). После возгорания подлодка была эвакуирована, в результате пожара нет пострадавших. Кроме того, на борту отсутствует как оружие (торпеды, ракеты, боеприпасы), а также батареи.
Отмечается, что дым, возникший от пожара на субмарине Perle не радиоактивен, а на самом борту подводной лодки отсутствует наличие ядерного топлива.
«Напоминаем, что на всей территории Франции находятся датчики, фиксирующие все аномалии, связанные с уровнем радиоактивных элементов», - говорится в коммюнике Морской префектуры
ИСТОЧНИК KP.RU