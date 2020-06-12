2020-06-12T21:08:01+03:00
Происшествия

На атомной подлодке во Франции возник пожар

В результате происшествия никто не пострадал
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во Франции возник пожар на атомной подлодкеВо Франции возник пожар на атомной подлодкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Утром в пятницу, 12 июня, в порту французского города Тулон возник пожар на пришвартованной атомной подводной лодке Perle типа Rubis. Об этом сообщается в коммюнике Морской префектуры Средиземноморья.

В коммюнике уточняется, что на атомной подлодке огонь вспыхнул в 10:35 по местному времени (11:35 по московскому времени). После возгорания подлодка была эвакуирована, в результате пожара нет пострадавших. Кроме того, на борту отсутствует как оружие (торпеды, ракеты, боеприпасы), а также батареи.

Отмечается, что дым, возникший от пожара на субмарине Perle не радиоактивен, а на самом борту подводной лодки отсутствует наличие ядерного топлива.

«Напоминаем, что на всей территории Франции находятся датчики, фиксирующие все аномалии, связанные с уровнем радиоактивных элементов», - говорится в коммюнике Морской префектуры

ИСТОЧНИК KP.RU

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