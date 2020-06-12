2020-06-12T21:58:56+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 7,4 млн

За минувшие сутки количество инфицированных возросло на 418 тыс.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 7,4 млнВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 7,4 млнФото: REUTERS
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По состоянию на пятницу, 12 июня 2020 года, в разных странах мира число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции нового типа составляет более 7,4 миллиона, количество жертв COVID-19 в мире уже увеличилось почти на 5 тысяч и превысило 418 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Только за минувшие сутки в мире подтвердили 136 572 новых случая инфицирования коронавирусом, а количество летальных исходов возросло на 4 925.

Таким образом, за все время пандемии в мире зарегистрировали уже 7 410 510 заразившихся COVID-19, а число умерших в результате заражения новой инфекцией составляет 418 294.

На первом месте по числу заболевших по-прежнему остаются Соединенные Штаты, где подтвердили уже почти 2 миллиона случаев заражения - 1 988 646. На втором месте расположилась Бразилия, где количество заболевших растет быстрыми темпами и на данный момент составляет 772 416. На третье строчке находится Россия, где были инфицированы 511 423 человек.

Следом в антирейтинге идут ВИндия (297 535), Великобритания (291 413), Испания (242 707), Италия (236 142), Перу (208 823), Германия (185 674) и Иран (180 176).

ИСТОЧНИК KP.RU

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