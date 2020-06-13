Биолог назвала скрытые симптомы коронавируса
Зараженные коронавирусом часто не замечают изменений в своем организме, о так называемых "скрытых" симптомах рассказал профессор Университета Джорджа Мейсона из США. В основном так происходит с бессимптомными носителями. В больницу они попадают с жалобами на сторонние заболевания, но некоторые анализы позволяют вычислить COVID-19.
- Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких.,- сообщил биолог в беседе с РИА Новости.
При коронавирусе могут быть поражены не только легкие, но и почки. Пациент в таком случае приходит в больницу для сдачи анализа крови на клубочковую фильтрацию, по результатам которого можно определить снижение функции почек.
Если коронавирус выявлен а симптомов нет, биолог советуют пройти томографию легких, поскольку изменения могут быть, но зараженный их не замечает.
ИСТОЧНИК KP.RU