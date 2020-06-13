2020-06-13T07:47:28+03:00
Общество

Ученые считают, что женщины в откровенных нарядах глупеют

Это подтверждает эксперимент, в котором дам попросили пройти тест IQ в разной одежде
Юлия САЛЬНИКОВА
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Женщин отвлекает внешний видЖенщин отвлекает внешний видФото: Борис КУДРЯВОВ
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Женщины гораздо хуже справляются с тестами IQ, когда носят откровенный наряд.

Исследователи из Университета Торонто провели эксперимент. Попросили женщин пройти тест на определение уровня интеллекта, но в разной одежде. Сначала они отвечали на вопросы в простых и свободных нарядах, в которых им удобно. Для второй части эксперимента их попросили примерить что-то откровенное - тесные короткие платья, прозрачные блузки.

- Во втором случае изменилось не только время реакции, то есть женщины дольше думали над вопросами, но и принятие решения - они чаще выбирали неверный ответ,- приводит результаты исследования Daily Mail.

Этому явлению нашлось объяснение - исследователи считают, что в откровенных нарядах у женщин повышается "осознание тела", они начинают думать о своем внешнем виде и не могут сосредоточить внимание на вопросах, это "отвлекает когнитивные ресурсы".

В 2014 году в Йельском университете проверили и мужчин, но в откровенные наряды их, к счастью, наряжать не стали. Сначала предложили ответить на вопросы в повседневной одежде, затем в деловых костюмах. Вторая группа принимала решения быстрее, их результат теста выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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