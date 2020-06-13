Когда Россия прошла пик по коронавирусу: точную дату назвала Голикова

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:15:34+03:00

Вице-премьер сообщила, что выписаны почти 80% госпитализированных в коронавирусные клиники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За время эпидемии в стране из больниц выписаны 79 процентов пациентов с коронавирусом

Изменить размер текста: A A

Пик по коронавирусу в России пришелся на 11 мая. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, страна вышла на плато, ежедневный прирост новых пациентов в больницы держится на примерно одном и том же уровне.

На 11 мая в России было 209 688 зараженных.

За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных достигло 520 129.

- Из ковидных больниц выписано 79% пациентов,- сообщила вице-премьер ходе брифинга в правительстве. - Коронавирус стал основной причиной смерти 1 660 россиян в апреле .

При этом показатель смертности (учитывая и другие причины) в апреле был ниже на 2,9 процентов, чем за тот же месяц 2019 года.

Она напомнила, что регионы сами определяют сроки снятия ограничений по коронавиурсу, к первому этапу, когда разрешат выходить на улицу и заниматься спортом, перешли 43 региона. Продолжается тестирование населения на коронавирус, в Москве бесплатно жителей приглашают узнать, если ли в их организме антитела. Такую проверку проходят и врачи:

- Антитела к COVID-19 выявлены у 32,4 процентов медиков в Москве,- сообщила Татьяна Голикова.

ИСТОЧНИК KP.RU