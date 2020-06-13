В Южной Африке 12 лет ждали дождей, но неожиданно выпал снег

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:54:18+03:00

Со всей страны люди ринулись в Кавильнии, несмотря на коронавирус

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Природа обновилась настолько... что выпад снег в Южной Африке.

На фоне пандемии из разных стран мира приходят сообщения об изменениях - реки в Европе очистились, киты стали подходить к берегу (число кораблей, выходящих в плавание сократилось), дельфинов чуть ли не кормить с рук можно. Теперь черед Африки, правда, там "природа обновилась" сама по себе и пандемия не при чем.

В Кальвинии, город в Северо-Капской провинции ЮАР, выпал снег. Хотя ждали местные жители дождей. Вот уже 12 лет, как ждали.

- Некоторые дети в сообществе вообще никогда не видели дождя ... Я знаю, это звучит странно, невероятно - но это реальность этой разрушительной засухи,-написала в твиттер Кару Дейзи, местная жительница.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784736" frameborder="0"></iframe> В Южной Африке выпал снег.

В Сеть местные стали выкладывать видео заснеженных дорог, игр во дворе в снежки, некоторые слепили снеговиков. Увидеть "чудо" поспешили жители других регионов ЮАР, в итоге властям даже пришлось выпускать предупреждение - не посещать район Кейп-Уайнлендс, в частности Витценберг, там снег красиво лег на горы. Наплыв туристов грозит распространением коронавируса, пишет издание Iol.

- Ограничения на поездки остаются в силе в отношении продолжающейся пандемии Covid-19,- сообщил министр местного самоуправления, Антуан Бределл.

mentorthenick В районе Южной Африки впервые за 12 лет выпали осадки, вместо снега - дождь

Синоптики уже обрадовали жителей Западной Капской провинции - нег будет идти все выходные.

Снег в Африке выпал в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU