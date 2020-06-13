В Южной Африке 12 лет ждали дождей, но неожиданно выпал снег
Природа обновилась настолько... что выпад снег в Южной Африке.
На фоне пандемии из разных стран мира приходят сообщения об изменениях - реки в Европе очистились, киты стали подходить к берегу (число кораблей, выходящих в плавание сократилось), дельфинов чуть ли не кормить с рук можно. Теперь черед Африки, правда, там "природа обновилась" сама по себе и пандемия не при чем.
В Кальвинии, город в Северо-Капской провинции ЮАР, выпал снег. Хотя ждали местные жители дождей. Вот уже 12 лет, как ждали.
- Некоторые дети в сообществе вообще никогда не видели дождя ... Я знаю, это звучит странно, невероятно - но это реальность этой разрушительной засухи,-написала в твиттер Кару Дейзи, местная жительница.
В Южной Африке выпал снег.
В Сеть местные стали выкладывать видео заснеженных дорог, игр во дворе в снежки, некоторые слепили снеговиков. Увидеть "чудо" поспешили жители других регионов ЮАР, в итоге властям даже пришлось выпускать предупреждение - не посещать район Кейп-Уайнлендс, в частности Витценберг, там снег красиво лег на горы. Наплыв туристов грозит распространением коронавируса, пишет издание Iol.
- Ограничения на поездки остаются в силе в отношении продолжающейся пандемии Covid-19,- сообщил министр местного самоуправления, Антуан Бределл.
Синоптики уже обрадовали жителей Западной Капской провинции - нег будет идти все выходные.
Снег в Африке выпал в июне.
ИСТОЧНИК KP.RU