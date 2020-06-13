В Китае четыре человека погибли при взрыве бензовоза

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:32:06+03:00

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На востоке Китая взорвалась автоцистерна. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

На видео, попавшем в Сеть видно, как бензовоз взрывной волной подбросило над дорогой, он пролетел около сотни метров. Камеры в машинах водителей запечатлели летящий над домами объект - это оказалась часть фургона.

Погибли четыре человека. Степень разрушения еще предстоит выяснить, но уже известно, что ударной волной повреждены четыре дома и один промышленный объект. На заводе произошло обрушение, спасатели ищут под завалами людей. На дороге начался пожар, из-за того, что в грузовике было топливо, огонь распространился на большую территорию, дымом от пожара заполнен целый квартал.

CCTV Asia Pacific сообщает о 50 раненых, среди них есть водители других автомобилей, находившихся в момент взрыва на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу.

Причина взрыва не известна.

Автоцистерна с топливом взорвалась в китайской провинции Чжэцзян.

ИСТОЧНИК KP.RU