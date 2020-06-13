13 Июнь 2020 2020-06-13T15:15:17+03:00

Украина отменила временный запрет на въезд в страну для иностранцев Фото: REUTERS

Прибывшие из стран с широким распространением коронавирусной инфекции должны будут провести время в обсервации

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В пятницу, 12 июня, украинский кабмин принял решения об изменении требований для въезда на территорию страны иностранных граждан и лиц без гражданства,

Госпогранслужба Украины сообщает, силу что утратило постановление украинского правительства №477 о временном запрете въезда иностранцев.

Согласно постановлению от 12 июня №480 для въезда на территорию незалежной иностранцам необходим соответствующий страховой полис, а лица, прибывшие из стран с широким распространением коронавирусной инфекции, должны провести время в обсервации. Прибывшие должны иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19.

При этом на период действия карантина запрещено пересекать государственную границу, за исключением иностранцев или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и лиц, признанных беженцами.

«Обеспечить транспортировку лиц от пунктов пропуска через государственную границу в обсерваторы правительство обязало областные и Киевскую городскую государственные администрации», - говорится в заявлении украинской Госпогранслужбы.

ИСТОЧНИК KP.RU