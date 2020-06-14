2020-06-14T04:19:56+03:00
В мире

Россиянке грозит увольнение из-за отказа встать на колени в память о Флойде

Женщина живет в США же 27 лет и впервые сталкивается с подобным
Юлия КЕКОВА
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Смерть афроамериканца буквально свела с ума всех в стране, из-за чего в Штатах начались беспорядкиСмерть афроамериканца буквально свела с ума всех в стране, из-за чего в Штатах начались беспорядкиФото: REUTERS
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Бывшая москвичка Алена, которая порядка 27 лет живет в США подверглась гонениям на работе из-за за отказ преклонять колено перед портретом убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом рассказал её близкий друг и предприниматель Марк Гинзбург в Facebook.

Оказывается, женщина почти 15 лет работает менеджером в головном бутике Gucci, расположенном на Пятой Авеню Манхэттена.

Бизнесмен рассказал, что 11 июня всех сотрудников магазина собрали впервые после объявления о закрытии салон на карантин из-за коронавируса.

Встреча началась с минуты молчания, инициатором которой стал вице-президент. После этого он предложил всем опуститься на колено. Все согласились, а вот российская эмигранта не стала просить прощения у афроамериканцев за годы рабства.

- Она осталась стоять в одиночестве, пока окружающие испепеляли ее косыми взглядами, особенно от чернокожих сотрудников и испуганными - бледнолицых. Направляясь к своему рабочему месту, женщина столкнулась со своей начальницей, которая сказала ей уволиться "по тихому", - пишет в посте Марк Гинзбург.

В итоге женщина не стала увольняться, даже за предложенный двойной гонорар, поскольку ситуация носит слишком принципиальный хараетер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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