Россиянке грозит увольнение из-за отказа встать на колени в память о Флойде
Бывшая москвичка Алена, которая порядка 27 лет живет в США подверглась гонениям на работе из-за за отказ преклонять колено перед портретом убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом рассказал её близкий друг и предприниматель Марк Гинзбург в Facebook.
Оказывается, женщина почти 15 лет работает менеджером в головном бутике Gucci, расположенном на Пятой Авеню Манхэттена.
Бизнесмен рассказал, что 11 июня всех сотрудников магазина собрали впервые после объявления о закрытии салон на карантин из-за коронавируса.
Встреча началась с минуты молчания, инициатором которой стал вице-президент. После этого он предложил всем опуститься на колено. Все согласились, а вот российская эмигранта не стала просить прощения у афроамериканцев за годы рабства.
- Она осталась стоять в одиночестве, пока окружающие испепеляли ее косыми взглядами, особенно от чернокожих сотрудников и испуганными - бледнолицых. Направляясь к своему рабочему месту, женщина столкнулась со своей начальницей, которая сказала ей уволиться "по тихому", - пишет в посте Марк Гинзбург.
В итоге женщина не стала увольняться, даже за предложенный двойной гонорар, поскольку ситуация носит слишком принципиальный хараетер.
ИСТОЧНИК KP.RU
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